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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Затор длиной шесть километров образовался на проспекте Андропова. Виной всему дорожные работы, из-за которых перекрыты две полосы и действует ограничение скорости в 40 километров в час.

Локальные заторы сохраняются в центре города, а именно на Садовой-Самотечной улице. Автомобилисты на внешней стороне Садового кольца притормаживают от Верхней Сыромятнической улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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