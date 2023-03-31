Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 103 километра

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Волоколамском шоссе

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт доходного дома Прокофьевой в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Серьезные затруднения в движении возникли на внутренней стороне 33-го километра МКАД. На 19 километров образовался затор от Бесединского шоссе до улицы Павла Фитина. Виной тому две аварии и дорожные работы.

Непросто проехать и на шоссе Энтузиастов. Следуя от Главной аллеи до ТТК, водители могут попасть в 5-километровый затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаАртем Мущенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика