"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Серьезные затруднения в движении возникли на внутренней стороне 33-го километра МКАД. На 19 километров образовался затор от Бесединского шоссе до улицы Павла Фитина. Виной тому две аварии и дорожные работы.

Непросто проехать и на шоссе Энтузиастов. Следуя от Главной аллеи до ТТК, водители могут попасть в 5-километровый затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.