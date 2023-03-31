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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром 31 марта. В нескольких местах тормозят автомобили на Дмитровском шоссе. Основные сложности испытывает отрезок от Валаамской улицы до Красностуденческого проезда.

Сложно проехать и в некоторых местах Рязанского проспекта. Например, с трудом придется проезжать участок от улицы Вострухина до Луховицкой улицы. Там сформировался затор длиной два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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