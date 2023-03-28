"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла утром 28 марта. В плотном потоке машины движутся на улице Земляной Вал. На внутренней стороне Садового кольца дорожное движение испытывает трудности от Николоямской до Гончарной улицы. Разогнаться здесь получится до 15 километров в час.

Проблемы возникнут у автомобилистов при движении в центр и на шоссе Энтузиастов. На 4 километра растянулся затор от МСД до Авиамоторной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.