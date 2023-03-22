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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. По обоим направлениям 32-го километра МКАД серьезно затруднено движение. Особенно сложно проехать от Бесединского шоссе до улицы Павла Фитина.

Локальные затруднения сохраняются на Кремлевской набережной. Начинаются они за Большим Устьинским мостом и на два километра растягиваются до Большого каменного моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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