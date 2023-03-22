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Новости

09:30

Город

"Утро": движение транспорта затруднено в районе улицы Сущевский Вал

"Утро": движение транспорта затруднено в районе улицы Сущевский Вал

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 4 балла

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"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. В данный момент водители тормозят на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. На восемь километров растянулся затор от Русаковской улицы до улицы Нижняя Масловка.

Сложно проехать и на Варшавском шоссе. Трудности ожидают водителей от улицы Россошанская до Нагатинской. Виной тому ДТП в правом ряду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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