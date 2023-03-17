"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла утром 17 марта. Затруднения зафиксированы на Садовом кольце. В районе Большой Сухаревской площади затор растягивается по внешней стороне от улицы Казакова до проспекта Мира.

Сложно проехать и на Рязанском проспекте. Основной затор длиной три километра зафиксирован от улицы Коновалова до Нижегородской. На обоих отрезках водители будут проезжать со скоростью 8 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.