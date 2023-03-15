"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы утром 15 марта в 5 баллов. На Волоколамском шоссе сильно затруднен трафик. От Сходненского тупика до улицы Габричевского образовался затор протяженностью 3 километра.

Ухудшается ситуация на Волгоградском проспекте. Затор разросся до десятикилометровой длины. Авария в правом ряду сразу после МКАД усугубляет обстановку на дорогах.

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