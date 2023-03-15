Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Город

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Работы по благоустройству Гончаровского водоема выполнены на 50%

Больше 45 тыс водителей воспользовались функцией изменения времени парковки в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Южное Медведково

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": установка новых светофоров в Останкинском районе столицы

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы утром 15 марта в 5 баллов. На Волоколамском шоссе сильно затруднен трафик. От Сходненского тупика до улицы Габричевского образовался затор протяженностью 3 километра.

Ухудшается ситуация на Волгоградском проспекте. Затор разросся до десятикилометровой длины. Авария в правом ряду сразу после МКАД усугубляет обстановку на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаАртем Мущенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика