"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров

В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов утром 14 марта. Протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров.

Непростая ситуация зафиксирована на Люблинской улице. Здесь после пересечения с Саратовской улицей произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. Участники полностью перекрыли движение в сторону Остаповского проезда. Длина затора составляет около трех километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.