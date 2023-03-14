10:45Город
"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров
В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов утром 14 марта. Протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров.
Непростая ситуация зафиксирована на Люблинской улице. Здесь после пересечения с Саратовской улицей произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. Участники полностью перекрыли движение в сторону Остаповского проезда. Длина затора составляет около трех километров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро