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"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 4 балла

В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов утром 14 марта. Протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров.

Непростая ситуация зафиксирована на Люблинской улице. Здесь после пересечения с Саратовской улицей произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. Участники полностью перекрыли движение в сторону Остаповского проезда. Длина затора составляет около трех километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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