"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

Утром 14 марта в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов. Протяженность заторов составила 151 километр.

Сложно проехать на северо-западном участке МКАД. На внешней стороне 62-го километра магистрали из-за неполадки встал грузовой автомобиль. Затор растянулся на 17 километров и начинается от Бусиновского проезда. На преодоление этого участка водители потратят более полутора часов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.