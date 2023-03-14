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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

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Утром 14 марта в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов. Протяженность заторов составила 151 километр.

Сложно проехать на северо-западном участке МКАД. На внешней стороне 62-го километра магистрали из-за неполадки встал грузовой автомобиль. Затор растянулся на 17 километров и начинается от Бусиновского проезда. На преодоление этого участка водители потратят более полутора часов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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