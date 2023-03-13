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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов

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Загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов утром 13 марта. Серьезно затруднено движение в сторону центра на Каширском шоссе. От улицы Шипиловская до улицы Сабуровская растянулся затор. Преодолевать этот участок водители будут 30 минут.

Непростая ситуация и на Люблинской улице. Там образовался затор длиной в четыре километра от Краснодарской улицы до улицы Грайвороновская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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