"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов утром 13 марта. Серьезно затруднено движение в сторону центра на Каширском шоссе. От улицы Шипиловская до улицы Сабуровская растянулся затор. Преодолевать этот участок водители будут 30 минут.

Непростая ситуация и на Люблинской улице. Там образовался затор длиной в четыре километра от Краснодарской улицы до улицы Грайвороновская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.