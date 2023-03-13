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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром 13 марта. Притормаживают водители на Рязанском проспекте. Там наблюдаются сразу несколько проблемных участков. Один из самых тесных на текущий момент водители встретят у улицы Вострухина.

Затор образовался на шоссе Энтузиастов. Скопление автомобилей длиной 5 километров сформировалось от 3-й Владимирской улицы до Авиамоторного проезда. Там автомобилистам придется сбросить скорость до 12 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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