"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла утром 13 марта. Притормаживают водители на Рязанском проспекте. Там наблюдаются сразу несколько проблемных участков. Один из самых тесных на текущий момент водители встретят у улицы Вострухина.

Затор образовался на шоссе Энтузиастов. Скопление автомобилей длиной 5 километров сформировалось от 3-й Владимирской улицы до Авиамоторного проезда. Там автомобилистам придется сбросить скорость до 12 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.