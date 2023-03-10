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"Утро": затор в 2,5 километра образовался на Волоколамском шоссе

"Утро": затор в 2,5 километра образовался на Волоколамском шоссе

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На Чурской эстакаде замедлился трафик. Автомобилисты на внешней стороне ТТК от 5-го Донского проезда до Новоданиловской набережной едут со средней скоростью 8 километров в час.

У стадиона ФК "Спартак" на Волоколамском шоссе из-за аварии прямо перед Тушинским тоннелем образовался затор в 2,5 километра. От Волоколамского проезда до улицы Габричевского разогнаться получится до 10 километров в час. ЦОДД прогнозирует движение в 7–8 баллов на вечер 10 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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