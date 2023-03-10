"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла утром 10 марта. Протяженность заторов составила 116 километров.

Нестандартное затруднение зафиксировано на Севастопольском проспекте в сторону центра. Там перед пересечением с улицей Ремизова произошло столкновение двух автомобилей. Затор растянулся на два километра. На преодоление затруднения водители потратят около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.