08:45Город
"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла
Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла утром 10 марта. Протяженность заторов составила 116 километров.
Нестандартное затруднение зафиксировано на Севастопольском проспекте в сторону центра. Там перед пересечением с улицей Ремизова произошло столкновение двух автомобилей. Затор растянулся на два километра. На преодоление затруднения водители потратят около 20 минут.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро