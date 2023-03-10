"Утро": затор образовался на внешней стороне 77 километра МКАД

Обстановка на дорогах столицы затрудненная. Затор образовался на участке Ярославского шоссе от МКАД до МСД. Разогнаться у автомобилистов получается максимум до 8 километров в час.

Серьезные затруднения наблюдаются на внешней стороне 77 километра МКАД, где образовался семикилометровый затор. Он начинается у СВХ и заканчивается только у Путилковского шоссе. ЦОДД прогнозирует движение в 7–8 баллов на вечер 10 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.