"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Движение транспорта нормализовалось на Нижней Масловке. Однако затор возник из-за ДТП перед Верхней Красносельской улицей.

Два проблемных участка образовались на шоссе Энтузиастов. Первый возник после МКАД и протянулся до Большого Купавенского проезда, а второй участок – от Новогиреевской до Авиамоторной улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.