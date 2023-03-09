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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Движение транспорта нормализовалось на Нижней Масловке. Однако затор возник из-за ДТП перед Верхней Красносельской улицей.

Два проблемных участка образовались на шоссе Энтузиастов. Первый возник после МКАД и протянулся до Большого Купавенского проезда, а второй участок – от Новогиреевской до Авиамоторной улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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