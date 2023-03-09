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"Утро": заторы образовались на Каширское шоссе в сторону центра столицы

"Утро": заторы образовались на Каширское шоссе в сторону центра столицы

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром 9 марта. Заторы образовались на Каширском шоссе в сторону центра города. Дело в том, что на том участке ведутся дорожные работы. Водители могли двигаться со скоростью до 10 километров в час на пути от Орехового бульвара до Сабуровской улицы.

Также затор возник на внутренней стороне 30-го километра МКАД. Там из-за дорожных работ перекрыты две из пяти полос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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