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"Утро": на Звенигородском шоссе произошло столкновение автомобилей

"Утро": на Звенигородском шоссе произошло столкновение автомобилей

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На Звенигородском шоссе в районе 2-го Силикатного проезда произошло столкновение трех автомобилей. Длина затора – более четырех километров. На внешней стороне 22-го километра МКАД также столкнулось два автомобиля. Протяженность затора составила один километр.

Движение в городе оценивается в 6 баллов. Самая сложная ситуация в районе Рижского рынка, где движение затруднено по всем прилегающим направлениям. Общая длина заторов составила 165 километров. Подробнее о ситуации на дорогах – в эфире телеканала Москва 24.

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