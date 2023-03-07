"Утро": на Звенигородском шоссе произошло столкновение автомобилей

На Звенигородском шоссе в районе 2-го Силикатного проезда произошло столкновение трех автомобилей. Длина затора – более четырех километров. На внешней стороне 22-го километра МКАД также столкнулось два автомобиля. Протяженность затора составила один километр.

Движение в городе оценивается в 6 баллов. Самая сложная ситуация в районе Рижского рынка, где движение затруднено по всем прилегающим направлениям. Общая длина заторов составила 165 километров. Подробнее о ситуации на дорогах – в эфире телеканала Москва 24.