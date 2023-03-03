Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Город

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Около 6 тыс человек в сутки будут пользоваться новым вокзалом Марьина Роща МЦД-2

Новые знаки установили на Манежной и Красной площадях

Розыгрыш для посетителей запустили на "Московских ярмарках"

Теракт в Брянской области и расследование поставки химикатов в Краматорск

"Мой район. Навигатор": Воробьевскую набережную обновят в 2023 году

"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"

The City: как провести предстоящие выходные в Москве

Специалисты МОЭК устранили утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

Столичный трафик оценили в 2 балла утром 3 марта. На Варшавском шоссе появились первые затруднения в сторону центра.

Двигаясь от МКАД до Нахимовского тоннеля, водители встретят сразу несколько плотных участков. Например, от Россошанской улицы до Днепропетровского проезда автомобилисты могут оказаться в 3-километровом заторе.

Непростая ситуация и на шоссе Энтузиастов. Заторы есть от улицы Плеханова до Авиамоторной улицы. Со скоростью 12 километров в час водители будут преодолевать этот участок дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика