"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла утром 3 марта. На Варшавском шоссе появились первые затруднения в сторону центра.

Двигаясь от МКАД до Нахимовского тоннеля, водители встретят сразу несколько плотных участков. Например, от Россошанской улицы до Днепропетровского проезда автомобилисты могут оказаться в 3-километровом заторе.

Непростая ситуация и на шоссе Энтузиастов. Заторы есть от улицы Плеханова до Авиамоторной улицы. Со скоростью 12 километров в час водители будут преодолевать этот участок дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.