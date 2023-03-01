"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Локальные затруднения сохраняются на Волоколамском шоссе. В затор длиной 2,5 километра от Волоколамского проезда до улицы Габричевского водители попадут, двигаясь в сторону центра.

На Каширском шоссе образовался затор в 4 километра. Причины затруднений – дорожные работы и авария в среднем ряду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.