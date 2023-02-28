"Утро": плотный поток сформировался на западе МКАД

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов. Непросто проехать по внешней стороне на западе МКАД от Можайского шоссе до

Рябиновой улицы. Там, на 49-м километре техника дорожных служб занимает первый и второй ряды, на путепроводе ведутся работы по частичному ремонту асфальта.

Также затруднено движение в сторону ТТК по Дмитровскому шоссе от Петровско- Разумовской до Бутырской улицы. Причина – столкновение двух автомобилей в районе станции метро "Дмитровская". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.