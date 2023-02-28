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Новости

10:45

Город

"Утро": плотный поток сформировался на западе МКАД

"Утро": плотный поток сформировался на западе МКАД

В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

В Москве начался сбор заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, в котором жил Вячеслав Тихонов

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Аэропорт

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов. Непросто проехать по внешней стороне на западе МКАД от Можайского шоссе до
Рябиновой улицы. Там, на 49-м километре техника дорожных служб занимает первый и второй ряды, на путепроводе ведутся работы по частичному ремонту асфальта.

Также затруднено движение в сторону ТТК по Дмитровскому шоссе от Петровско- Разумовской до Бутырской улицы. Причина – столкновение двух автомобилей в районе станции метро "Дмитровская". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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