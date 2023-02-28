"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Притормаживает поток автомобилей на северо-востоке Садового кольца. Водителей ждут основные затруднение на внешней стороне в районе Большой Сухаревской площади. Общая протяженность затора – три километра.

На Рязанском проспекте сохраняется непростая ситуация в сторону центра. Там можно попасть в затор от Ташкентской улицы до улицы Коновалова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.