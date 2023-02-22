"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Сложно проехать на Большом каменном мосту. Километровый участок от улицы Серафимовича до Моховой придется проезжать со скоростью восемь километров в час.

40 минут водители потеряют на внешней стороне 16-го километра МКАД. Затор от Каширского шоссе до улицы Верхние поля оценивается в девять километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.