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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Сложно проехать на Большом каменном мосту. Километровый участок от улицы Серафимовича до Моховой придется проезжать со скоростью восемь километров в час.

40 минут водители потеряют на внешней стороне 16-го километра МКАД. Затор от Каширского шоссе до улицы Верхние поля оценивается в девять километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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