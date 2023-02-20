"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сложно проехать в данный момент на 26-м километре МКАД. От Профсоюзной улицы до Каширского шоссе придется снизить скорость в обоих направлениях.

Со скоростью 10 километров в час водители будут двигаться по Волгоградскому проспекту. От улицы Академика Скрябина до ТТК затор оценивается в пять километров.

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