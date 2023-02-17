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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На внешней стороне 70-го километра МКАД водители притормаживают от улицы Свободы до Волоколамского шоссе. Затор оценивается в 10 километров.

35 минут потеряют автомобилисты на шоссе Энтузиастов, двигаясь от Новогиреевской улицы до ТТК. Максимальная скорость на этом участке – 10 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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