Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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09:30

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"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Каширском шоссе

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В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. 4-километровый затор образовался на Каширском шоссе. Он берет свое начало у Орехового бульвара и заканчивается у Сабуровской улицы.

Также придется постоять автомобилистам на Люблинской улице, двигаясь в сторону центра. Затор сформировался от Судакова до Волгоградского проспекта. Его общая протяженность – пять километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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