09:30Город
"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Каширском шоссе
В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. 4-километровый затор образовался на Каширском шоссе. Он берет свое начало у Орехового бульвара и заканчивается у Сабуровской улицы.
Также придется постоять автомобилистам на Люблинской улице, двигаясь в сторону центра. Затор сформировался от Судакова до Волгоградского проспекта. Его общая протяженность – пять километров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро