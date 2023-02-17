"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Каширском шоссе

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. 4-километровый затор образовался на Каширском шоссе. Он берет свое начало у Орехового бульвара и заканчивается у Сабуровской улицы.

Также придется постоять автомобилистам на Люблинской улице, двигаясь в сторону центра. Затор сформировался от Судакова до Волгоградского проспекта. Его общая протяженность – пять километров.

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