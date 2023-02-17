Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

Столичный трафик оценили в 2 балла. Плотный поток автомобилей зафиксирован на внутренней стороне 14-го километра МКАД. Затор растянулся на три километра от Волгоградского проспекта до улицы Верхние поля. Одна из причин серьезного затруднения – авария в левом ряду.

Непросто проехать и на Волгоградском проспекте. Затор начинается сразу после съезда с МКАД и тянется до Самаркандского проезда. Почти два километра водители будут ехать со скоростью два километра в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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