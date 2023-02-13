"Утро": плотный поток автомобилей образовался на шоссе Энтузиастов

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов. В данный момент наблюдаются затруднения по обеим сторонам Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. От проспекта Академика Сахарова до Долгоруковской улицы затор растянулся на 2,5 километра.

Сложности есть и на шоссе Энтузиастов. Основной затор на четыре километра образовался от Главной Аллеи до Авиамоторного проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.