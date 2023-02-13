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"Утро": плотный поток автомобилей образовался на шоссе Энтузиастов

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на шоссе Энтузиастов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов. В данный момент наблюдаются затруднения по обеим сторонам Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. От проспекта Академика Сахарова до Долгоруковской улицы затор растянулся на 2,5 километра.

Сложности есть и на шоссе Энтузиастов. Основной затор на четыре километра образовался от Главной Аллеи до Авиамоторного проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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