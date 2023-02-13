"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Затруднения возникли на внешней стороне ТТК, а именно на Савеловской эстакаде. От Шипиловской улицы до Ленинградского проспекта водители будут двигаться в плотном потоке, существенно снизив скорость. Общая протяженность затора – три километра.

Сложно проехать и на Рязанском проспекте. Средняя скорость на участке от улицы Паперника до улицы Коновалова составляет семь километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.