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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На ТТК в районе Тульской эстакады движение сильно затруднено в обе стороны. При этом на внутренней стороне произошли две аварии. Сбросить скорость придется до 10–15 километров в час.

На шесть километров образовался затор на МКАД от Новомещерского проезда до Киевского шоссе. Этот участок 49-го километра магистрали можно преодолеть за 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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