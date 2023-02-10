"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Варшавском шоссе

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов. Сложно проехать на внешней стороне ТТК в районе Дорогомиловского моста. От Шмитовского проезда до Кутузовского проспекта водителей ожидает пятикилометровый затор. В плотном потоке движутся машины и по встречному направлению.

Движение затруднено на Варшавском шоссе. В районе слияния с Каширским шоссе произошла авария. Поэтому в данный момент семикилометровый отрезок от Кантемировской улицы до Новоданиловского проезда можно проехать за 35 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.