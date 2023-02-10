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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

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ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла. Общая длина заторов составила 58 километров.

На Каширском шоссе в сторону центра перед Борисовскими проездом произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на два километра.

Серьезное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе 112 дома. Там автомобиль совершил наезд на неисправный грузовик. Движение затруднено на один километр в сторону области и на два километра – в сторону центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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