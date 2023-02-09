"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Рязанском проспекте

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов. Сложно проехать на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговой. Плотный поток машин движется со скоростью 10 километров в час. На участке от Хорошевского шоссе до Ленинградского проспекта придется задержаться на 15 минут.

Плотное движение зафиксировано на Рязанском проспекте. Путь от улицы Академика Скрябина до Нижегородской улицы водители преодолеют за 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.