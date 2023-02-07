"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Движение на Волоколамском шоссе сильно затруднено от стадиона "Спартак" до улицы Габричевского. Причина – ДТП в правом ряду. Затор на этом участке оценивается в два километра.

На Садовом кольце машины притормаживают, двигаясь в плотном потоке в районе Большой Сухаревской площади. От проспекта Академика Сахарова до Долгоруковской улицы автомобилисты будут ехать со скоростью 15 километров в час.

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