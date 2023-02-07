"Утро": плотный поток автомобилей образовался на ТТК

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов. Сложности возникли на внешней стороне ТТК, а именно в районе улицы Сущевский Вал. Там от Большой Переяславской улицы до улицы Новослободской образовался трехкилометровый затор.

Непросто проехать и на Каширском шоссе. На участке длиной 12 километров от МКАД до Варшавского шоссе поток машин движется с серьезными затруднениями. Снизить скорость придется до 15–20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.