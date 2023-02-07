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Новости

09:30

Город

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на ТТК

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на ТТК

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада жилого дома в Сокольниках

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов. Сложности возникли на внешней стороне ТТК, а именно в районе улицы Сущевский Вал. Там от Большой Переяславской улицы до улицы Новослободской образовался трехкилометровый затор.

Непросто проехать и на Каширском шоссе. На участке длиной 12 километров от МКАД до Варшавского шоссе поток машин движется с серьезными затруднениями. Снизить скорость придется до 15–20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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