"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Ленинградском шоссе

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Плотный поток зафиксирован на Ленинградском шоссе от станции метро "Водный Стадион" до Ленинградского проспекта. Преодолеть этот участок можно за 20 минут.

На Люблинской улице также есть затруднения. Затор образовался от улицы Шкулева до Волгоградского проспекта. Водители потеряют на этом отрезке 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.