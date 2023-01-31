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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов. Общая длина заторов составила 152 километра.

Затор образовался в сторону ТТК по Варшавскому шоссе, от улицы Подольских курсантов до Нагатинской. Там, в районе одноименной станции метро, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Также затруднено движение на внутренне стороне МКАД: затор образовался от Каширского шоссе до 35 километра трассы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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