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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов
Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов. Общая длина заторов составила 152 километра.
Затор образовался в сторону ТТК по Варшавскому шоссе, от улицы Подольских курсантов до Нагатинской. Там, в районе одноименной станции метро, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Также затруднено движение на внутренне стороне МКАД: затор образовался от Каширского шоссе до 35 километра трассы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро