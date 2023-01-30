"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Общая длина заторов составила 156 километров.

Начинает собираться затор в сторону Дмитровского шоссе по Северо-Восточной хорде. Движение на месте проведения работ ограничено до трех полос.

Продолжаются дорожные работы и на Дмитровском шоссе в районе станции метро "Петровско-Разумовская". Так, перед пересечением Красностуденческого проезда недоступен правый ряд. Начало затора – от станции метро "Верхние Лихоборы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.