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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Общая длина заторов составила 156 километров.

Начинает собираться затор в сторону Дмитровского шоссе по Северо-Восточной хорде. Движение на месте проведения работ ограничено до трех полос.

Продолжаются дорожные работы и на Дмитровском шоссе в районе станции метро "Петровско-Разумовская". Так, перед пересечением Красностуденческого проезда недоступен правый ряд. Начало затора – от станции метро "Верхние Лихоборы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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