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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На внутренней стороне ТТК, а именно на Лужнецкой эстакаде водителям придется постоять в 4-километровом заторе, двигаясь в сторону Кутузовского проспекта. На весь путь они потратят около 20 минут.

На Варшавском шоссе ДТП в левом ряду затрудняет движение от Нахимовского тоннеля до улицы Нагатинской улицы. Средняя скорость потока на данном участке не превышает 30 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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