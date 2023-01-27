"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На внутренней стороне ТТК, а именно на Лужнецкой эстакаде водителям придется постоять в 4-километровом заторе, двигаясь в сторону Кутузовского проспекта. На весь путь они потратят около 20 минут.

На Варшавском шоссе ДТП в левом ряду затрудняет движение от Нахимовского тоннеля до улицы Нагатинской улицы. Средняя скорость потока на данном участке не превышает 30 километров в час.

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