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Новости

10:45

Город

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 66 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 66 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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В ЦОДД оценили движение в городе в 4 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 66 километров.

Сложно проехать на западе ТТК от Шмитовского проезда до Хорошевской эстакады. Там в районе пересечения Хорошевского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Еще на ТТК начинает формироваться затор на улице Сущевский Вал. Причина – неисправный легковой автомобиль перед съездом на Савеловскую эстакаду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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