"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 66 километров

В ЦОДД оценили движение в городе в 4 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 66 километров.

Сложно проехать на западе ТТК от Шмитовского проезда до Хорошевской эстакады. Там в районе пересечения Хорошевского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Еще на ТТК начинает формироваться затор на улице Сущевский Вал. Причина – неисправный легковой автомобиль перед съездом на Савеловскую эстакаду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.