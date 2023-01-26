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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На Ярославском шоссе сразу от МКАД водители встанут в 5-километровый затор. Путь до проезда Серебрякова займет около 45 минут.

На проспекте Андропова авария усложнила ситуацию на дороге. Там ведутся дорожно-ремонтные работы и перекрыта одна полоса. Постоять в заторе автомобилистам придется от Каширского шоссе до Нагатинской улицы. Преодоление этого участка займет около 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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