"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Трудно проехать по Ленинскому проспекту в сторону центра от улицы Академика Пилюгина до Ломоносовского проспекта из-за проведения дорожных работ. Путь до ТТК займет около 25 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца, двигаясь от Звенигородского шоссе до Дорогомиловского моста, придется постоять в 3-километровом заторе около 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.