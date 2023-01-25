"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 119 километров.

Сложно проехать по ТТК, а именно в Лефортовском тоннеле. Там перед выездом остановился неисправный грузовой автомобиль, который затрудняет движение на два километра.



Длинный затор зафиксирован на 88-м километре МКАД. Здесь произошло столкновение трех автомобилей. Движение затруднено на три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.