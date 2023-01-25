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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Проехать в центр города по Варшавскому шоссе мешают сразу несколько мелких ДТП. От Нахимовского тоннеля до станции метро "Нагатинская" водителям придется постоять в заторе около 20 минут.

А на улице Сущевский Вал зафиксировано скопление машин, затор начинается от проспекта Мира. На этом участке автомобилисты потеряют больше 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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