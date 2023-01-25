08:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла
Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Проехать в центр города по Варшавскому шоссе мешают сразу несколько мелких ДТП. От Нахимовского тоннеля до станции метро "Нагатинская" водителям придется постоять в заторе около 20 минут.
А на улице Сущевский Вал зафиксировано скопление машин, затор начинается от проспекта Мира. На этом участке автомобилисты потеряют больше 15 минут.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро