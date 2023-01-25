"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. Двигаясь в сторону центра, значительно сбросить скорость водителям придется на Рязанском проспекте от улицы Вострухина до Луховицкой улицы. Длина затруднений – больше двух километров, преодоление этого участка займет 12 минут.

В плотном потоке едут автомобилисты на МКАД, а именно от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Там ведутся ремонтные работы, дорожными ограждениями перекрыт один ряд. Проехать этот отрезок кольца получиться за 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.