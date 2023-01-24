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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сразу несколько аварий затрудняют движение по Варшавскому шоссе в сторону центра от Кантемировской до Нагатинской улицы. Плотный трафик растянулся на пять километров, а весь путь займет около 30 минут.

На Дмитровском шоссе из-за ДТП в районе станции метро "Петровско-Разумовская" сформировался затор. На преодоление участка от Большой Академической улицы до Третьего транспортного кольца потребуется больше 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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