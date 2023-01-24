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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. На Волгоградском проспекте на перекрестке с улицей Талалихина произошло мелкое ДТП с участием двух автомобилей. Сразу за ними образовался плотный затор длиной около километра, затруднения начинаются от ТТК.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Киевского путепровода автомобилистам придется сбросить скорость до 30 километров в час. Там ограничения связаны с ремонтными работами внутри Кутузовского тоннеля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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