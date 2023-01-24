"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. Двигаясь в сторону центра по Каширскому шоссе, водителям придется притормозить сразу на двух отрезках – при съезде с МКАД перед Ясеневской улицей, а потом от улицы Шипиловская до улицы Борисовские пруды. На преодоление каждого участка они потратят около 10 минут.

На внутренней стороне МКАД около 30 минут автомобилисты потеряют, двигаясь от Волгоградского проспекта до улицы Верхние Поля. Длина затора достигла отметки четыре километра и дальше будет только расти. Причина – ремонт дорожно-транспортной развязки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.