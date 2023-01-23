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10:45

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"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров

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В ЦОДД оценили движение в городе в 3 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров.

На западе МКАД непросто проехать от улицы Свободы до проспекта Маршала Жукова. Причина – столкновение двух легковых автомобилей на 62-м километре. Длина затруднений – более восьми километров.

На юге МКАД затруднено движение по внутренней стороне от Липецкой улицы до 35-го километра. Там на участке от Варшавского шоссе до улицы Поляны в левом ряду ведутся дорожные работы. Длина затора – шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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