"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров

В ЦОДД оценили движение в городе в 3 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров.

На западе МКАД непросто проехать от улицы Свободы до проспекта Маршала Жукова. Причина – столкновение двух легковых автомобилей на 62-м километре. Длина затруднений – более восьми километров.

На юге МКАД затруднено движение по внутренней стороне от Липецкой улицы до 35-го километра. Там на участке от Варшавского шоссе до улицы Поляны в левом ряду ведутся дорожные работы. Длина затора – шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.