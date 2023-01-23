10:45Город
"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров
В ЦОДД оценили движение в городе в 3 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров.
На западе МКАД непросто проехать от улицы Свободы до проспекта Маршала Жукова. Причина – столкновение двух легковых автомобилей на 62-м километре. Длина затруднений – более восьми километров.
На юге МКАД затруднено движение по внутренней стороне от Липецкой улицы до 35-го километра. Там на участке от Варшавского шоссе до улицы Поляны в левом ряду ведутся дорожные работы. Длина затора – шесть километров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.