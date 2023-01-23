"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. При съезде с Каширского шоссе на проспект Андропова водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час, а также постоять в небольшом заторе. Затруднения можно преодолеть за 10 минут.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца плотный трафик начинается от Беговой улицы. Средняя скорость потока не превышает 20 километров в час. До улицы Нижняя Масловка у автомобилистов получится доехать за 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.